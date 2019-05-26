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воскресенье, 26 мая 2019 21:40

Яхты столкнулись у побережья Канн: есть жертвы

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Яхты столкнулись у побережья Канн: есть жертвы
Две яхты разбились возле Канн. Фото: РБК

У побережья Канн столкнулись две яхты.

Яхта с Монако врезалась в судно под флагом Великобритании, которое было на стоянке, сообщает Le Parisien.

Погиб 29-летний британец. В момент аварии мужчина пытался поднять якорь. Еще один человек получил травмы.

Обе яхты серьезно повреждены. Однако смогли своим ходом добраться до ближайшего порта.

Инцидент произошел вскоре после того, как было официально завершен Каннский кинофестиваль.

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Напомним, в конце марта в Румынии затонула яхта с тонной кокаина на сумму в 300 млн евро.

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