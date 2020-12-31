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четверг, 31 декабря 2020 02:36

Яхтсмен после несчастного случая чудом спасся посреди океана

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Яхтсмен после несчастного случая чудом спасся посреди океана
Австралийский яхтсмен несколько часов держался за маяк посреди океана. Фото: Caloundra Volunteer Coast Guard

Австралийский яхтсмен выпал с судна посреди Тихого океана, когда сильная волна ударила его яхту.

Он смог доплыть до ближайшего маяка тогда, как его судно постепенно отплывало все дальше. Там остался и его пес, которого мужчина взял с собой на плавание.

Мужчина продержался на маяке около трех часов, пока его не заметили другие моряки, пишет CNN.

64-летний яхтсмен рассказал, что пытался привлечь внимание других судов любыми способами, даже снял шорты, чтобы размахивать ими.

"Возможно, поэтому никто не останавливался, потому что я был голый", ㅡ сказал он.

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В конце концов другой моряк заметил заведенную яхту с собакой на борту и сообщил спасателям.

Для спасения человека вызвали вертолет, который нашел яхтсмена за 1,6 километра от его судна.

Собаку, стаффордширского бультерьера по имени Митч, также спасли с судна. Саму яхту до сих пор не вернули.

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