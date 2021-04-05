Яхта с бывшим президентом на борту попала в шторм: есть погибшие

Сам Сайнясон госпитализирован, его младший сын и двое дочерей также спасены. Фото: Википедия

Недалеко от столицы Лаоса Вьентьян на озере Нам Нгум перевернулась яхта с 12 пассажирами, где находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон.

Об этом пишет "Синьхуа".Отмечается, что яхта попала в шторм. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Уже сообщили о 4 жертвах. Сам Сайнясон госпитализирован, его младший сын и двое дочерей также спасены.

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