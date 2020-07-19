Африка разваливается на две части

Трещины в Эфиопии. Фото: University of Rochester

Африканский континент медленно распадается на две части, между которыми через миллионы лет появится новый океан. Об этом свидетельствуют новые спутниковые данные, которые помогают изучить тектонический разлом в Африке, пишет NBC News.

Наиболее очевидным доказательством распад континента есть трещина длиной более чем 56 километров в Эфиопской пустыни.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный риф становится океаническим рифом", - говорит доктор философии Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур. Он использует спутниковый радар для мониторинга вулканической активности Восточной Африки, связанной с распадом континента.

Ученые прогнозируют, что для формирования нового океана понадобится не менее 5-10 миллионов лет, но удачное расположение региона Афар на границе трех тектонических плит делает его идеальным местом для отслеживания этого процесса уже сейчас.

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Впервые трещина в Эфиопской пустыне появилась в 2005 году.