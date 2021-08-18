Афганского президента-беглеца нашли

Президент Афганистана Ашраф Гани передал полномочия боевикам "Талибана" и бежал из страны. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило его пребывания на своих территориях.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД ОАЭ.
В Эмиратах Гани находится вместе с семьей.
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"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что президент Ашраф Гани и его семья находятся в стране на гуманитарных основаниях", - говорится в сообщении.
15 августа 2021-го боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула.
Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам.
Представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о завершении войны в Афганистане.
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