Афганского президента-беглеца нашли

Ашрафа Гани нашли в ОАЭ. Фото: Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани передал полномочия боевикам "Талибана" и бежал из страны. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило его пребывания на своих территориях.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД ОАЭ.

В Эмиратах Гани находится вместе с семьей.

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"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что президент Ашраф Гани и его семья находятся в стране на гуманитарных основаниях", - говорится в сообщении.

15 августа 2021-го боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. Представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о завершении войны в Афганистане.