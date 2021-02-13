Адвокаты Трампа сократили свои выступления на его защиту

Адвокаты Трампа должны были представлять аргументы в его защиту в течение пятницы и субботы. Фото: DW

Юридическая команда Трампа решила не растягивать на два дня высказывания аргументов в его защиту и сделала это за несколько часов. Таким образом адвокаты хотят ускорить процедуру дальнейшего рассмотрения.

"Команда защиты бывшего президента Трампа сократила свои выступления относительно опровержения (обвинений в адрес эксглавы Белого дома - ред.), поскольку юристы хотели, чтобы Дэвид Шоен (адвокат - ред.) тоже присутствовал во время сессии вопросов и ответов, поскольку придерживается шабата" - сообщает CNN.

При этом в команде юристов Трампа были готовы, чтобы на вопросы сенаторов отвечал только один его адвокат - Брюс Кастор. Однако сам Дональд Трамп и его советники в течение всей недели жаловались на него и даже собирались его уволить.

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Перед сессией вопросов-ответов оба адвоката Трампа провели консультации с республиканскими сенаторами. В частности, известна их встреча с Линдси Грэмом после завершения выступления стороны защиты в Сенате.

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Ранее предполагалось, что адвокаты будут представлять аргументы в защиту Трампа в течение пятницы и субботы. Однако из-за сокращения этой процедуры график судебных слушаний по импичменту претерпел изменения. 13 января Палата представителей объявила импичмент Трампу по единой статье обвинения - подстрекательство к мятежу во время событий 6 января, когда сторонники президента атаковали Конгресс США.