Adidas планирует продать Reebok за несколько млдр долларов

Adidas может продать Reebok. Фото: reebok-shop.com

Немецкая компания Adidas может продать американский бренд Reebok, который купила в 2006 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Adidas.

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"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas начал оценку стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и вариант, когда Reebok останется частью компании. Решение будет объявлено 10 марта 2021, когда будет официально представлена ​​новая стратегия компании", - говорится в сообщении.

Reebok стал прибыльным в 2018 году. Это на 2 года раньше, чем планировалось. В 2019-м продажи выросли на 2% благодаря росту на рынке Северной Америки.

По оценкам аналитиков, Adidas может продать Reebok за несколько млдр долларов.

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas оказался в центре скандала, через новую коллекцию формы. Речь идет о форме сборной России в 1991 году из надписью "СССР" и гербом Советского Союза.