Ядерное оружие в Иране призвиде к катастрофе - американский дипломат

Ядерное оружие в Иране может угрожать безопасности Ближнего Востока. Фото: unn.com.ua

Наличие у Ирана ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

"Исламская республика Иран - это крупнейший в мире государственный спонсор терроризма, расположенный в самом нестабильном регионе мира. Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Это было бы катастрофой для Ближнего Востока", - говорит специальный представитель Государственного департамента по Ирану, старший советник госсекретаря Брайан Хук, передает Укринформ.

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Хук отметил, что мир должен понимать важность прекращения иранской программы испытаний и производства баллистических ракет, также несет угрозу региону.

После того, как Иран признал причастность к катастрофе украинского самолета, власти должны требовать расследования с привлечением всех заинтересованных сторон. В частности, должны быть получены ответы о роли России как государства-поставщика ракетных комплексов, и ее военных советников, работающих с иранскими военными.