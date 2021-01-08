"Я возмущен насилием, беззаконием и хаосом". Трамп включил заднюю

Трамп осудил тех, кто захватывал Капитолий. Фото: Reuters

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп пообещал сосредоточиться на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена.

"Конгресс сертифицировал результаты выборов, новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной и безболезненной передачи власти", - сказал он в видео в Twitter, после того, как сервис микроблогов разблокировал американского лидера.

Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне, во время которых его сторонники ворвались в здание Конгресса.

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"Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Я немедленно привлек Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него ворвался", - отметил Трамп.

"Демонстранты, проникли в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто нарушил закон, вы заплатите", - заявил президент США.

В среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков.

Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь. Во время столкновений погибли 4 человека. За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.