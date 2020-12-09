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среда, 09 декабря 2020 16:43

"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте

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Литовская депутатка Ева Качинскайте-Урбонене вызвала фурор обнаженным снимком.

Об этом сообщил Delfi.It.

Муж чиновницы опубликовал в Facebook снимок жены, где она позировала обнаженной по пояс.

"Это моя жена и, пожалуй, мой бывший массажный коврик с подушкой. Не скажу, что мы ссоримся, но коврик делим через силу", - подписал публикацию Симонас Урбонас.

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Автор: delfi.lt
  В сети появилось фото обнаженной по пояс литовской депутатки.
В сети появилось фото обнаженной по пояс литовской депутатки.

Позже он удалил фотографию. Депутатка уверяет, что о фото не жалеет.

"Я не стыжусь ни себя, ни своей жизни, ни своего тела", - прокомментировала женщина.

Коллеги депутатку поддержали и не увидели в фотографии ничего плохого.

"Девушка красивая, привлекательная, ухоженная", - сказал депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Поведение депутата рассмотрит парламентская комиссия по этике и процедур. А член комиссии Стасис Шедбарас заявил, что обсудят не только конкретный случай, но и вопросы, связанные с имиджем депутата вообще.

Бельгийская Playboy-модель Мариса Пепен снялась обнаженной под водой с акулами-людоедами для календаря Earth Family.

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09
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