Джефф Цукер возглавил CNN в 2013 году. До этого 25 лет работал на телеканале NBC. По данным CNN, телекомпания во время руководства Цукера успешно развивалась и планировала презентацию новых проектов. Фото: Reuters

Президент американской телекомпании CNN Джефф Цукер подал в отставку из-за скрывания романа со своей коллегой.

Об этом говорится в заявлении телеканала от 2 февраля.

Цукер заявил об отставке через два месяца после того, как он уволил ведущего CNN, брата экс-губернатора Нью-Йорка Криса Куомо. Его заподозрили в использовании своих журналистских связей, чтобы помочь брату Эндрю защититься от обвинений в домоганеях.

"В рамках расследования пребывания Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что отношения развивались в последние годы. У меня требовали раскрыть, когда они начались, но я этого не сделал. Я ошибся. В итоге я сегодня подаю в отставку", – написал Цукер в электронном письме коллегам.

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Телеканал сообщил, что у Цукера был роман с вице-президентом и директором по маркетингу Элисон Голлуст, которая останется работать на телеканале. Оба были разведены.

Цукер и Голлуст начали работать вместе на NBC в 1998 году. Они вместе поднялись по службе в телевизионной сети. Когда Цукер присоединился к CNN, Голлуст был одним из первых наемных работников, сообщает телеканал.

"Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Наши отношения изменились во время пандемии. Я сожалею, что мы не сообщили об этом в нужное время", – сказала Голлуст.

Телеканал CNN обозначил украинский город Харьков как территорию Российской Федерации во время сюжета. Он был посвящен эскалации на украинской границе и русским учениям Южного округа. Видео длилось 20 с. Во время его трансляции в правом верхнем углу была надпись "Харьков, Россия".