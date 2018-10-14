А как у вас? - показали правду о супружеской жизни

Сначала - любовь, потом - брак, потом появляются гигабайты веселых мемов.

Собрать самые популярные интернет-шутки о супружеской жизни решили на сайте BoredPanda. Так вы сможете подготовиться или увидите, что не вы одни страдаете. Ну и все мы знаем, что в каждой шутке нет шутки. Или есть?

Скорее отправляйте детей в школу и наслаждайтесь.

Фото: boredpanda.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, как сон крепит супружеские отношения

Молодожены решили провести свадебную церемонию в зоопарке Миннесоты. В процессе фотосессии оператор поймал момент, когда бурый медведь удивленно смотрит на пару. Фотографии Криса и Кристи стали вирусными. Им повезло, потому что животные в это время обычно едят и заняты своими делами.