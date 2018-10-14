 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2 Просмотров: 1377
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 567
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 891
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2925
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1323
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1521
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 855
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1638
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
31
7
45
41
9
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 567
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2925
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1323
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1521
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3600
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 495
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 06:05

А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31

  Комментировать

Сначала - любовь, потом - брак, потом появляются гигабайты веселых мемов.

Собрать самые популярные интернет-шутки о супружеской жизни решили на сайте BoredPanda. Так вы сможете подготовиться или увидите, что не вы одни страдаете. Ну и все мы знаем, что в каждой шутке нет шутки. Или есть?

Скорее отправляйте детей в школу и наслаждайтесь.

Брак - это всегда компромисс
Фото: boredpanda.com
Прежде чем жениться, дайте человеку компьютер с медленным интернетом. Увидите, кто он на самом деле
Когда простудился папа - Когда простудилась мама
Вот что значит жить с моим мужем
Когда муж один раз помыл посуду, а ведет себя так, как будто сделал что-то чрезвычайно важное

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, как сон крепит супружеские отношения

Молодожены решили провести свадебную церемонию в зоопарке Миннесоты. В процессе фотосессии оператор поймал момент, когда бурый медведь удивленно смотрит на пару. Фотографии Криса и Кристи стали вирусными. Им повезло, потому что животные в это время обычно едят и заняты своими делами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «А как у вас? - показали правду о супружеской жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 22320
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 18478
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15157
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 14733
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 11151
Мир
Российская армия устраивает провокации на учениях НАТО
Российская армия устраивает провокации на учениях НАТО Просмотров: 108
Нидерланды заявили о кибервойне с Россией
Нидерланды заявили о кибервойне с Россией Просмотров: 36
Трамп хочет уволить главу Пентагона
Трамп хочет уволить главу Пентагона Просмотров: 45
Нашли подземный храм, вырезанный в скале
Нашли подземный храм, вырезанный в скале Просмотров: 297
В Турции сорвался автобус с нелегалами: 22 человека погибли
В Турции сорвался автобус с нелегалами: 22 человека погибли Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
5
В Киеве стартовал марш националистов
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 1009
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua