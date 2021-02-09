9-летний ребенок умер во сне от легкой формы коронавируса

Фото: dailymail

В штате Техас, США, 9-летняя Маккензи Гонгора умерла во сне от легкой формы коронавируса.

За 3 дня то инцидента у девочки обнаружили положительный тест на Covid-19, сообщил Daily Mail.

Ребенок умер 2 февраля. У девочки были сильная головная боль, рвота и повышенная температура тела.

По словам родителей ребенка, у нее не обнаружили серьезных заболеваний и дышала девочка свободно.

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Вечером перед смертью она пожаловалась на усталость и пошла спать пораньше.

"Моя невестка позже проверила ее ночью и поняла, что она больше не дышит, пульса не было", - прокомментировала тетя умершей.

Пока семья не получила результатов вскрытия, но родители уверены, что их дочь умерла из-за коронавируса.

Британец 19-летний Джозеф Флавилл вышел из 10-месячной комы и ничего не знал о пандемии коронавируса. За период комы парень дважды болел на Covid-19.