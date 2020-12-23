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среда, 23 декабря 2020 11:43

9-летний мальчик и эпатажный андрогин: объявили список самых богатых YouTube-блоггеров 2020

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9-летний мальчик и эпатажный андрогин: объявили список самых богатых YouTube-блоггеров 2020
Forbes объявил 10 самых богатых блогеров 2020 года. Фото: forbes.com

Объявили ежегодный рейтинг самых богатых YouTube-блоггеров. В 2020 году суммарно знаменитости заработали на видеоконтенте $ 221 млн.

Рейтинг составил журнал Forbes.

1. 9-летний Райан Каджи имеет канале 27,6 млн подписчиков. Его доход 2020 года составил $ 29,5 млн. Мальчик занимает первую строчку уже 3 года подряд.

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2. 22-летний Джимми Дональдсон. На своем канале Mr.Beast зарабатывает $ 24 млн.

3. Друзья Коби и Кори Коттон, Гаррет Гилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони зарабатывают $ 23 млн в год на своем канале Dude Perfect.

4. Канал Good Mythical Morning принадлежит Ретту Джеймсу МакЛафлину и Чарльзу Линкольну. Доход дуэта составляет $ 20 млн в год.

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5. 31-летний Марк Эдвард Фишбах зарабатывает $ 19,5 млн. По его канал подписано 27,9 млн человек.

6. На канал 26-летнего Престона Блейна Арсемента подписано 15,4 млн подписчиков. Доход за год составляет $ 19 млн.

7. 6-летняя Анастасия Раздинская зарабатывает $ 18,5 млн в год. На канал девочки подписано 65,9 млн человек.

8. Доход Стевина Джона составляет $ 17,4 млн. Имеет 10,7 млн фолловеров.

9. 24-летний Дэвид Добрык зарабатывает в год $ 15,5 млн. На канале мужа 18,6 млн подписчиков.

10. Джефри Стар, 35 лет, имеет 16,9 млн фолловеров. Доход составляет $ 15 млн в год.

Американский журнал Time впервые в истории выбрал "Ребенка года". В номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере ІТ Гатанджали Рао.

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Дата
23
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