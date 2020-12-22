9-летний американец стал самым успешным блоггером 2020 года. Его доход составляет $ 30 млн

Райан Каджи стал самым богатым 9-летним блоггером. Фото: hellomagazine

Самым успешным YouTube-блоггером 2020 стал американец 9-летний Райан Каджи из штата Техас.

Такой титул мальчику вручил журнал Forbes.

Видео Каджи посмотрели более 12 млдр раз. В этом году доход мальчика составил $30 млн.

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На собственном YouTube-канале Райан показывает распаковку игрушек и обзор товаров. Аудитория мальчика - это дошкольники.

Из-за видео Каджи попал в сканадал, на него подали жалобу в Федеральную торговую комиссию США. У мальчика якобы много роликов без отметки "Реклама" и куча обзоров, где он рекламирует фастфуд.

Дело не дошло до суда, но проверки еще продолжаются.

Американский журнал Time впервые в истории выбрал "Ребенка года". В номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере ИТ Гатанджали Рао.