9-летний американец стал самым успешным блоггером 2020 года. Его доход составляет $ 30 млн

Самым успешным YouTube-блоггером 2020 стал американец 9-летний Райан Каджи из штата Техас.
Такой титул мальчику вручил журнал Forbes.
Видео Каджи посмотрели более 12 млдр раз. В этом году доход мальчика составил $30 млн.
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На собственном YouTube-канале Райан показывает распаковку игрушек и обзор товаров. Аудитория мальчика - это дошкольники.
Из-за видео Каджи попал в сканадал, на него подали жалобу в Федеральную торговую комиссию США. У мальчика якобы много роликов без отметки "Реклама" и куча обзоров, где он рекламирует фастфуд.
Дело не дошло до суда, но проверки еще продолжаются.
Американский журнал Time впервые в истории выбрал "Ребенка года". В номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере ИТ Гатанджали Рао.
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