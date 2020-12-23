94-летнему мужчине за сутки собрали $28 тысяч

Тед Грин посреди своей опрокинутой вверх дном комнаты / The Daily Mail

В Англии собрали за сутки около $28 тыс. 94-летнему мужчине, которого накануне Рождества 25 декабря ограбили неизвестные.

Мужчину ограбили за 4 дня до Рождества. Неизвестные перекинули все в его доме и собрали около $ 27 тыс. сбережений. Тед Грин - бывший шахтер и ветеран Второй мировой войны. Об этом пишет The Daily Mail.

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На следующий день его фото с разбросанными вокруг вещами появилось в соцсетях. Звезды британского сериала "Остров любви" призвали сторонников помочь пожилому человеку. Примерно за сутки собрали более $28 тыс. Грин был растроган такой любовью и вниманием.

Мужчина проснулся во время ограбления рано утром в своем доме. Он закричал, и воры сбежали, прихватив сбережения, ключи от машины и дома. Грин сразу позвонил в полицию и 54-летней дочери Сандре Шокинс.

Она рассказала, что папа расплакался, когда увидел, что произошло. Грин прожил в городе 40 лет. Он до сих пор водит авто и сам покупает продукты в местных магазинах.

У него 3-ое детей, 11 внуков, 19 правнуков и один праправнук. Первым в соцсети об ограблении сообщил сын Хокинс Джордан, чтобы узнать, есть ли у кого-то информация о преступлении, но был поражен дальнейшим развитием событий. Люди в городе также помогли заменить разбитые окна в доме и замки. А мастера бесплатно заменили ключи к авто.

Полиция арестовала трех подозреваемых - им 25, 26 и 45 лет. Расследование продолжается.