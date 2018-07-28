9 щенков выбросили в раскаленный от солнца мусорный бак

Зоозащитник Мел Фишер нашла 9 щенков выброшенных в мусорный бак прошлым летом во время жары.

Собаки нуждались в лечении. Их назвали Агнес, Барбара, Шерил, Давина, Дениз, Джерри, Джим, Джо и Норман, сообщает Metro.co.uk.

Она взяла животных под свою опеку, в том числе мопса, спаниеля, лабрадора и увезла их в ближайший центр в Эйлсбери.

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"Когда я их впервые сюда принесла, они были вялыми и спокойными. В них было расстройство пищеварения. Но теперь у них все хорошо. После реабилитации ведут себя как действительно щенки - повсюду создают хаос", - сказала Мел.

"Самые собаки - Давина и Джим. Они гораздо громче, мы их отделяем от меньших. Собаки замечательные партнеры по жизни - веселые, наполненные жизнью, играют весь день", - рассказала женщина. Четвероногим подыскали семьи, где их любят.

Джим, которого переназвали в Магнума, с новой семьей уже 10 месяцев. Владелица Глория уверяет, что собака приносит массу положительных эмоций и работы по дому.

Фото: swns

26 июля в Кременчуге Полтавской области спасли замученного собаку. Его нашли на пригородной трассе. Был обожженный и истощен.

Неравнодушные привезли животное к коммунального предприятия "Спецсервис.