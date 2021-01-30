8-летнюю ученицу выгнали из школы после того, как она призналась в любви девочке

В штате Оклахома, США, ученицу христианской школы 8-летнюю Хлою Шелтон отчислили из школы. Такое решение руководство учебного заведения приняло после того, как девушка призналась в любви другой ученицы.

Мать девушки Делани Шелтон утверждает, что ее дочь призналась в любви другой девушке во время свободного времени на площадке. После этого Хлою отвели в кабинет директора, в котором она провела несколько часов.

"Мне еще не успели позвонить, а заместитель директора сказала Хлои, что Библия говорит, что женщины могут иметь детей лишь с мужчинами. [Заместитель] спросила меня, как я отношусь к симпатии между девушками, и я сказала ей, что не вижу в этом ничего плохого", - рассказала Шелтон в интервью CNN.

В тот день руководство школы сказало матери забрать Хлою и не приводить ее на занятия. Через день женщине сообщили, что учебное заведение "прекращает сотрудничество" с ее семьей. Причиной назвали "несовпадение взглядов". Также отчислили 5-летнего сына Делани, который учился в этой школе.

В уставе школы прописан запрет "любых форм сексуальной безнравственности". Также устав запрещает любые формы проявления симпатии между учениками: держание за руки, объятия или поцелуи.

Делани Шелтон отметила, когда ее дочь принимали в заведение образования, то женщина не знала, что Хлоя будет иметь чувства к другой девушке.

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"Это же не были какие-то отношения или поведение. Просто влюбленность. Для 8-летней девочки это может означать, что ей просто нравится играть на площадке с ней", - говорит Делани.

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