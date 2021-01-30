8-летнюю ученицу выгнали из школы после того, как она призналась в любви девочке

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 198
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1377
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 18720
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 225
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 432
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 126
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4050
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 864
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 918
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
7
8
7
5
ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия
ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия
Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
Хоронят заживо, чтобы преодолеть стресс
Хоронят заживо, чтобы преодолеть стресс
Подземный 16-этажный бункер и 2 аквадискотеки: журналисты обнародовали новые детали о &quot;дворце Путина&quot;
Подземный 16-этажный бункер и 2 аквадискотеки: журналисты обнародовали новые детали о "дворце Путина"
Популяция акул и скатов сократилась на 71%: причины
Популяция акул и скатов сократилась на 71%: причины
Видео
Все видео
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2592
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 432
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1296
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 432
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 261
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 17:55

8-летнюю ученицу выгнали из школы после того, как она призналась в любви девочке

  Комментировать
 

В штате Оклахома, США, ученицу христианской школы 8-летнюю Хлою Шелтон отчислили из школы. Такое решение руководство учебного заведения приняло после того, как девушка призналась в любви другой ученицы.

Мать девушки Делани Шелтон утверждает, что ее дочь призналась в любви другой девушке во время свободного времени на площадке. После этого Хлою отвели в кабинет директора, в котором она провела несколько часов.

"Мне еще не успели позвонить, а заместитель директора сказала Хлои, что Библия говорит, что женщины могут иметь детей лишь с мужчинами. [Заместитель] спросила меня, как я отношусь к симпатии между девушками, и я сказала ей, что не вижу в этом ничего плохого", - рассказала Шелтон в интервью CNN.

В тот день руководство школы сказало матери забрать Хлою и не приводить ее на занятия. Через день женщине сообщили, что учебное заведение "прекращает сотрудничество" с ее семьей. Причиной назвали "несовпадение взглядов". Также отчислили 5-летнего сына Делани, который учился в этой школе.

В уставе школы прописан запрет "любых форм сексуальной безнравственности". Также устав запрещает любые формы проявления симпатии между учениками: держание за руки, объятия или поцелуи.

Делани Шелтон отметила, когда ее дочь принимали в заведение образования, то женщина не знала, что Хлоя будет иметь чувства к другой девушке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать не могла заставить: 16-летняя девушка почти 40 дней прогуливала школу

"Это же не были какие-то отношения или поведение. Просто влюбленность. Для 8-летней девочки это может означать, что ей просто нравится играть на площадке с ней", - говорит Делани.

В Мелитополе Запорожской области в одной из школ разразился скандал. Одноклассники сделали порноколлаж девушки и выложили его в соцсеть. За удаление фото они требовали 150 грн. Журналистам о том, что произошло, рассказал отец пострадавшей девушки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8-летнюю ученицу выгнали из школы после того, как она призналась в любви девочке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 42885
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 21924
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
12
 4 Просмотров: 14310
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11502
Мужчину похоронили &quot;живьем&quot; год назад: подробности
Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности
4
 Просмотров: 8532
Мир
Санции против России: США и союзники не пойдут на уступки
Санции против России: США и союзники не пойдут на уступки Просмотров: 261
Отменили самый большой в мире музыкальный фестиваль
Отменили самый большой в мире музыкальный фестиваль Просмотров: 216
Закроют метро и ограничат продажу алкоголя: российские власти готовятся к митингам
Закроют метро и ограничат продажу алкоголя: российские власти готовятся к митингам 1 Просмотров: 279
Кому принадлежит "дворец Путина": отозвался владелец
Кому принадлежит "дворец Путина": отозвался владелец 1 Просмотров: 1422
Женщина хранила в морозилке тело своей матери в течение 10 лет
Женщина хранила в морозилке тело своей матери в течение 10 лет 1 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
5
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
4
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
4
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
3
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
3
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
Голосов: 1326
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть