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вторник, 28 сентября 2021 10:50

8,5 млн человек оставили без интернета, чтобы индийцы не списывали на экзамене

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8,5 млн человек оставили без интернета, чтобы индийцы не списывали на экзамене
Полиция арестовала пятерых человек, спрятавших Bluetooth-устройства в обувь. Фото: indianexpress.com

Власти индийского штата Раджастхан ограничили 26 сентября доступ к интернету на время проведения самого массового в истории вступительного экзамена на педагогические специальности.

На участие в нем зарегистрировались более 1,5 млн людей, претендующих на 40 тыс. преподавательских должностей в штате, пишет The Times of India. Принимали экзамен в 4200 центрах тестирования в две смены.

"Чтобы участники экзамена не могли списать, интернет в Раджастхане выключили с 06:00 до 18:00. Без интернет-связи остались и другие жители штата - почти 8,5 млн человек", - говорится в сообщении.

Несмотря на блокировку интернета кандидаты пытались смошенничать иным образом. Полиция арестовала пятерых человек, спрятавших Bluetooth-устройства в обувь. Еще восемь поступающих пытались сдать экзамен за кого-то другого.

Против отключения интернета выступил индийский центр права на свободное программное обеспечение. Там указали на негативные экономические и социальные последствия такого шага, ведь сеть в условиях пандемии является одним из главных источников общения, работы и обучения.

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Экзамен состоялся впервые с 2019 года. В 2020-м его отменили из-за пандемии. Индийский штат - не первый, где отключением интернета пытаются бороться со списыванием на экзаменах. К этому же методу прибегали в 2018 году в Алжире.

В индийском городе Хавери администрация решила бороться со списыванием первокурсников колледжа, заставив их сдавать письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах.

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