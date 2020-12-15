819 тысяч человек сократили с начала карантина

Табличка на английском центре занятости с просьбой не заходить с симптомами коронавируса / Reuters

С февраля по октябрь 819 тыс. британцев потеряли работу из-за карантина, вызванного пандемией. Треть из гостинично-ресторанной сферы бизнеса.

В октябре количество безработных достигло самого высокого показателя за 4 года - 4,9%. Все из-за новых карантинных ограничения, введенных в ответ на вторую волну кронавируса. Об этом пишет Reuters.

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Эксперты ожидали даже большего уровня безработицы - 5,1%. Количество увольнений достигла самого большего уровня в 370 тыс. с августа по октябрь.

"Наблюдаем продолжение недавних тенденций дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда", - сказал директор по государственной экономической статистики ONS Даррен Морган.

В то же время до 31 октября действовала схема сохранения рабочих мест, когда государство доплачивало работодателям за сохранение работников. Впоследствии министр финансов Риши Сунак отклонил призывы продолжить схему после 31 октября, что повлекло ускорения сокращений. Зато, когда началась вторая волна заболеваний COVID-19, Сунак продлил действие схемы до конца марта 2021-го.

Начало вакцинации британцев против коронавируса дало надежду на сохранение определенного количества рабочих мест.

Банк Англии прогнозирует, что уровень безработицы, вероятно, достигнет пика почти в 8% во втором квартале 2021-го.

Британская экономика столкнулась также с риском шока из-за истечения переходного периода выхода Британии из ЕС 31 декабря. Лондон и Брюссель находятся на стадии Брекзита без соглашения, что означает введение таможенных тарифов и других барьеров в торговле между Соединенными Королевства и Евросоюзом.