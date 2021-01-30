8 тыс. жителей немецкого города покинули дома из-за бомб

Для тех жителей, кто не имеет возможность остановиться у родственников и знакомых, власть построила эвакуационные центры. Фото: unsplash.com

Более 8 тыс. жителей немецкого Геттингена должны сегодня уехать из дома, пока не обезвредят бомбы времен Второй мировой войны. Их нашли в центре города на строительной площадке вблизи железнодорожной станции.

Неразорвавшихся снарядов насчитывается 4, по предварительным выводам специалистов. На их обезвреживания может понадобиться сутки - до вечера 31 января. Центральная железнодорожная станция города будет закрытой в связи с обезвреживанием снарядов. Об этом сообщает DPA.

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Для тех жителей, кто не имеет возможность остановиться у родственников и знакомых, власть построила эвакуационные центры.

Авиационная бомба "Tallboy" - крупнейшая бомба времен Второй мировой, которую нашли в Польше, - взорвалась во время обезвреживания. Бомба находилась в воде, и ни дайверы, которые были рядом, ни местные жители не пострадали.