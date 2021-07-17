7-я годовщина по сбитому "Боингу" над Донбассом. ЕС призывает Россию признать вину

 
Ексклюзивы
1/5
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 1863
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 486
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 153
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 693
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 810
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 423
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 513
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 810
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
10
4
3
4
4
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
Умер крокодил, которого приручил человек
Умер крокодил, которого приручил человек
Мощный торнадо обрушился на жилой район: есть пострадавшие
Мощный торнадо обрушился на жилой район: есть пострадавшие
Видео
Все видео
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Катастрофа самолета на Камчатке: пилоты были под мухой
Катастрофа самолета на Камчатке: пилоты были под мухой
В центре Москвы военный грузовик вылетел на встречку и перевернулся: видео ДТП
В центре Москвы военный грузовик вылетел на встречку и перевернулся: видео ДТП
Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди
Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди
Показали, как работает военный дрон-акула
Показали, как работает военный дрон-акула
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 621
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1854
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 549
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 639
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 126
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
суббота, 17 июля 2021 03:02

7-я годовщина по сбитому "Боингу" над Донбассом. ЕС призывает Россию признать вину

  Комментировать
7-я годовщина по сбитому &quot;Боингу&quot; над Донбассом. ЕС призывает Россию признать вину
17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Фото: EPA

В Европейском Союзе ожидают признания Россией ответственности за сбитие самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над оккупированной РФ территорией Донецкой области.

"17 июля мы чтим седьмую годовщину сбития пассажирского самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в результате чего погибли 298 человек 17-ти национальностей. Европейский Союз продолжает испытывать глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих родных и близких", - говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля по случаю седьмой годовщины сбития "Боинга".

"Европейский Союз еще раз заявляет о полной поддержке всех мероприятий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 и их ближайших родственников и настаивает на привлечении к ответственности причастных к совершению преступления согласно Резолюции № 2166 Совета безопасности ООН", - сказано в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело MH17: обнародовали аудиозаписи террористов о перемещении "Бука"

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, которые были осуществлены в этом контексте, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет сотрудничать в полной мере в рамках усилий по установлению ответственных за совершение преступления, в частности, в рамках трехсторонних переговоров о сбитии рейса MH17 между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией", - подчеркнул Боррель.

17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники атаковали пассажирский самолет "Боинг-777". Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа, летевшие из Амстердама в столице Малайзии Куала-Лумпура.

Международная следственная группа доказала, что путинские бандиты сбили пассажирский самолет с противовоздушной комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Фрагменты ракеты обнаружили при вскрытии тел членов экипажа, в кабине самолета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «7-я годовщина по сбитому "Боингу" над Донбассом. ЕС призывает Россию признать вину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 26 Просмотров: 19739
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату 1 Просмотров: 11133
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 1 Просмотров: 8469
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 1 Просмотров: 7056
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой 1 Просмотров: 4914
Мир
Студентка сбила троих детей на "зебре": погиб 5-летний мальчик
Студентка сбила троих детей на "зебре": погиб 5-летний мальчик Просмотров: 18
США покажут Китаю мощь своей военной авиации
США покажут Китаю мощь своей военной авиации Просмотров: 45
Россию и Китай обвинили во лжи относительно западных ковид-вакцин
Россию и Китай обвинили во лжи относительно западных ковид-вакцин 1 Просмотров: 45
У NASA перезапустили роботу телескопа Hubble
У NASA перезапустили роботу телескопа Hubble 1 Просмотров: 27
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
10
 1 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
26
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
2
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
1
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
1
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Голосов: 772
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть