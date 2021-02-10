7-летний сын потратил из мобильного матери почти €3 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 459
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1044
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 252
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 855
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 612
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2538
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10188
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1656
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Фото
Все фото
3
3
3
9
9
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Видео
Все видео
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 468
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 585
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 405
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 684
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 13:09

7-летний сын потратил из мобильного матери почти €3 тыс.

  Комментировать
7-летний сын потратил из мобильного матери почти €3 тыс.
Мальчик. Иллюстративное фото / Reuters

Мать 7-летнего сына в Германии была неприятно удивлена, увидев счет за его игры.

Оказалось, он потратил в магазине приложений €2754. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приучить детей к работе

Перед этим мать разрешила парню поиграть в интернете и потратить небольшие суммы с выигранного ваучера. Но забыла, что к ваучеру была прикреплена ее кредитная карта. Мальчик продолжал тайно играть, когда проиграл деньги с ваучера.

Но матери повезло. Несовершеннолетние могут делать покупки без разрешения родителей только на карманные деньги. В этом случае у матери не было контракта с поставщиком игр. После письма в главный офис потребителей компания, предлагающая игру, выкупила значительную часть долга матери - €2654.

Катрин Кербер, юрист Центра защиты потребителей Нижней Саксонии, говорит, что понимает родителей во время пандемии, когда они, работая из дома, время от времени дают детям мобильные телефоны, чтобы отвлечь внимание. Однако важно заранее проверять настройки. Можно поставить защиту от нежелательных расходов с помощью пароля, который защищает онлайн-покупки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «7-летний сын потратил из мобильного матери почти €3 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 41754
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 40780
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 26235
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 21978
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
6
 Просмотров: 15768
Мир
Пиццерия будет дарить клиентам вибраторы ко Дню святого Валентина
Пиццерия будет дарить клиентам вибраторы ко Дню святого Валентина Просмотров: 117
Силовики стреляли по митингующим боевыми патронами
Силовики стреляли по митингующим боевыми патронами Просмотров: 216
Через коронавирус в прошлом году в стране родилось на 1,7 млн детей меньше
Через коронавирус в прошлом году в стране родилось на 1,7 млн детей меньше Просмотров: 72
Белорусы 5 месяцев прячутся от режима Лукашенко в посольстве Швеции
Белорусы 5 месяцев прячутся от режима Лукашенко в посольстве Швеции Просмотров: 180
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
3
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть