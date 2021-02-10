7-летний сын потратил из мобильного матери почти €3 тыс.

Мальчик. Иллюстративное фото / Reuters

Мать 7-летнего сына в Германии была неприятно удивлена, увидев счет за его игры.

Оказалось, он потратил в магазине приложений €2754. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Перед этим мать разрешила парню поиграть в интернете и потратить небольшие суммы с выигранного ваучера. Но забыла, что к ваучеру была прикреплена ее кредитная карта. Мальчик продолжал тайно играть, когда проиграл деньги с ваучера.

Но матери повезло. Несовершеннолетние могут делать покупки без разрешения родителей только на карманные деньги. В этом случае у матери не было контракта с поставщиком игр. После письма в главный офис потребителей компания, предлагающая игру, выкупила значительную часть долга матери - €2654.

Катрин Кербер, юрист Центра защиты потребителей Нижней Саксонии, говорит, что понимает родителей во время пандемии, когда они, работая из дома, время от времени дают детям мобильные телефоны, чтобы отвлечь внимание. Однако важно заранее проверять настройки. Можно поставить защиту от нежелательных расходов с помощью пароля, который защищает онлайн-покупки.