7-летнего мальчика избили до состояния комы на тренировке по дзюдо

Мальчика бросили на мат 27 раз, в результате чего он оказался в коме. Фото: ukrainejudo

В Тайване 7-летнего мальчика Вэй Вэя довели до состояния комы во время тренировки по дзюдо.

Подробностями поделилось издание Mirror.

По словам врачей, вероятнее всего он останется в вегетативном состоянии, даже если его удастся спасти. Сейчас его состояние тяжелое.

Мальчик записался на тренировку всего две недели назад. Он едва убедил родителей разрешить ему посещать единоборства.

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Вэй Вэя бросал на мат старший спарринг-партнер. Дзюдоист кричал "моя нога", "моя голова", "я не хочу этого", но тренер все равно заставлял его вставать на ноги и продолжать упражнение.

Семья мальчика утверждает, что Вэй Вэя бросили на мат не менее 27 раз. Из-за этого он потерял сознание и был доставлен в больницу. Ребенку диагностировали кровоизлияние в мозг.

60-летнего тренера, который проводил урок, задержали и допросили. Он заявил, что такое занятие абсолютно нормальное и не признал свою вину. Но родители Вэй Вэя не собираются сдаваться и хотят, чтобы тренера наказали.

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