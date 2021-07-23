79-летний водитель въехал в толпу людей: шесть пострадавших

В Великобритании, Южный Уэльс, 79-летний мужчина въехал на автомобиле в толпу людей, которая стояла неподалеку от паба Winsdor.
Об инциденте сообщило издание The Mirror.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе водитель. Люди вокруг суетились и пытались помочь пострадавшим.
Вероятной причиной аварии могло стать плохое самочувствие пожилого водителя.
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Пенсионера госпитализировали в критическом состоянии. Пять человек получили легкие травмы.
Недалеко от поселка Соленое на Днепропетровщине 58-летний водитель автомобиля Skania столкнулся с Skoda Octavia и грузовиком Mercedes-Benz, которые стояли на обочине. Водитель последней погиб на месте. Еще один человек в больнице.
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