72 года назад создали Альянс

Страница из договора НАТО / Wikipedia

4 апреля 1949-го США и 11 других стран создали НАТО - пакт о взаимной обороне, направленный на сдерживание возможной советской агрессии против Западной Европы. Альянс выступал как главная военная сила под руководством США против СССР на протяжении всей холодной войны.

Отношения между США и СССР начали быстро ухудшаться в 1948-м. Возникли острые разногласия по послевоенного статуса Германии - американцы настаивали на восстановлении и возможном перевооружении Германии, а СССР выступал против этого.

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В июне 1948-го Москва заблокировала все наземные проезды в американскую оккупационную зону в Западном Берлине. Только массивные воздушные поставки Америкой продовольствия и других предметов первой необходимости поддерживали населения этой зоны, пока СССР не снял блокаду в мае 1949-го.

В январе 1949 года президент США Гарри Трумэн в своем послании о предупредил, что силы демократии и коммунизма ведут опасную борьбу, и призвал к оборонного союза в Северной Атлантике.

В апреле 1949-го к соглашению о создании НАТО присоединились Бельгия, Канада, Дания, Франция, Великобритания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Португалия. Пятая статья устава НАТО гласит: "Вооруженное нападение на одного или нескольких из членов считается нападением на весь Альянс".

Сенат США ратифицировал договор в июне 1949-го. В течение следующих нескольких лет в НАТО присоединились Греция, Турция и Западная Германия. Сейчас в Альянсе 30 стран.

СССР осудил НАТО как воинственный союз и ответил созданием "Варшавского договора" - военного союза между СССР и его восточноевропейскими сателлитами в 1955-м. НАТО просуществовала на протяжении всей холодной войны и продолжает играть важную роль в Европе после окончания развала СССР.