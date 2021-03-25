6-летняя девочка жила в заброшенном доме с 19 кошками и отзывалась на "кис-кис"

Мать кормила свою 6-летнюю дочь кошачьим кормом. Фото: econet

В России в Подмосковье нашли 6-летнюю девочку, которая жила в заброшенном доме с 19 кошками и отзывалась на "кис-кис".

Ребенка доставили в больницу и возбудили уголовное дело против матери за невыполнение обязанностей по воспитанию, пишет "Варламов".

Дом полицейские нашли случайно. В окно залез мужчина, которого преследовали правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели несли к медикам мужчину 2 км на носилках

В доме находились ребенок, мать и 65-летний мужчина. Девочка была истощена и без одежды. В доме было грязно, средств гигиены не было. Мать кормила ребенка кошачьим кормом.

Передвигаться девочка может только на четвереньках, потому что у нее атрофированы суставы. По словам медиков, у нее недобор веса. Она не социализирована и не умеет говорить.

В Мукачево Закарпатской области перед костелом бегала обнаженная женщина. Она сначала полностью разделась на тротуаре перед костелом. Далее выбежала на пешеходный переход, где махала руками и кричала: "Миллионерам можно все".