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суббота, 04 января 2020 09:09

6 погибших: США нанесли новый авиаудар в Ираке

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6 погибших: США нанесли новый авиаудар в Ираке
Военные США нанесли воздушный удар по автоколонне, которая двигалась неподалеку Багдада. Погибли 6 человек, 3 получили ранения. Фото: УНИАН

По меньшей мере 6 человек погибли в результате авиаудара, которого американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

"В результате нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки "Хашд аш-Шааби", рано утром в субботу погибли по меньшей мере 6 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным иракского государственного телевидения, атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о 3 раненых.

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В проиранской группировки "Хашд аш-Шааби" опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованой колонне.

США опровергли информацию об нанесение нового авиаудара. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимую коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

31 декабря 2019 сотни жителей иракского Багдада пошли на штурм посольства США через авиаудар по объектам организации "Хезболла" на территории страны. Американское посольство в Багдаде приостановило свою деятельность. 3 января окраину международного аэропорта в Багдаде всколыхнули мощные взрывы. Вблизи упало по меньшей мере 4 ракеты.

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