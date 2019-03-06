500 боевиков из последнего поселка Исламского государства сдались в плен

ИГИЛ потеряла последнее поселок в Сирии. Фото: ТСН

Во вторник, 5 марта, около 500 боевиков "Исламского государства", которые держат последний клочок земли "халифата" в сирийском поселке Багуз на границе с Ираком, сдались в плен Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.

Поселок, является последней территорией под контролем джихадистов ИГИЛ в Сирии, в течение последних недель находится под давлением авиаударов коалиции под руководством США и Сирийских демократических сил, сообщает CNN.

"Около 500 боевиков ИГИЛ сдались Сирийским демократическим силам, поддерживаемым США, в ходе финальной битвы за вытеснение джихадистов с Багуза, их последнего анклава в Восточной Сирии", - отмечает издание.

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В разное время под оккупацией "халифата" проживало до 7,7 млн человек, согласно данным международной коалиции против ИГИЛ.