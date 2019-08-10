50 тыс. человек пришли на митинги в Москве

В российских городах прошли митинги. Фото: Reuters

На митинг за свободные выборы и в поддержку арестованных в Москве во время предыдущих акций приняли участие более 49,9 тыс. человек.

Митинг "Вернем себе право на выборы" на проспекте Сахарова завершен, сообщает УНИАН.

"К 16.30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 49,9 тыс. участников. Подсчет закончен", - сообщает в Twitter проект "Белый счетчик".

"Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников из переулков", - добавили в сообщении.

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Портал ОВД-Инфо сообщает, что на протестных акциях в трех городах РФ сегодня задержали 66 человек. В Москве задержали 8 человек, в Петербурге - 51. Еще семь задержанных в Ростове-на-Дону.

В Москве задержали 828 протестующих, которые были против того, чтобы оппозиционные кандидаты не участвовали в выборах в городскую думу. Правозащитники говорят, что протестовать в центр российской столицы вышли от 10 до 12 тыс человек.