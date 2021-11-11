50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles

Записали трек, где Харрисон играл на гитаре, а Старр — на барабанах. Фото: pixabay.com

В Ливерпуле 10 ноября презентовали неизвестную ранее совместную песню участников группы The Beatles Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

Запись нашли на чердаке в Бирмингеме через 50 лет после ее создания, пишет Evening Standard.

Композицию под названием Radha Shaam написали в 1968 году с участием музыканта Суреша Джоши. В Лондоне на студии Trident он записывал музыку к документальному фильму. В то же время на этой студии над своим синглом Hey Jude работали The Beatles. Музыканты познакомились и решили записать написанную Харрисоном песню. Тогда он увлекался индийской культурой и стремился создать "рок-песню в индийском стиле".

В итоге записали трек, где Харрисон играл на гитаре, а Старр — на барабанах. Его так нигде и не опубликовали. Почти через 50 лет Джоши нашел пленку с записью, разбирая вещи на чердаке своего дома в Бирмингеме. После обработки песня наконец прозвучала в ливерпульском музее The Beatles. Позже состоится ее мировая премьера.

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Экс-солист The Beatles 34-летний Джон Леннон выступил на сцене в последний раз 28 ноября 1974-го. Это произошло в нью-йоркском зале "Мэдисон Сквер Гарден". Через 6 лет певец погиб. В интервью, опубликованном в лондонской газете Evening Standard 4 марта 1966-го, заявил, что они популярнее Христа. Коллектив возник за шесть лет до этого в английском городе Ливерпуль. Леннон, Пол Маккартни, Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест придумали название The Beatles. Через два года Сатклиффа и Беста заменил барабанщик Старр.