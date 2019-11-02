5 лет после трагедии MH17: Малайзия планирует закупить авиалайнеры в России

Малайзия хочет отказаться от закупки европейских самолетов в пользу российских. Фото: Chesk

Малайзия хочет отказаться от авиалайнеров европейского производства, и закупить российские аналоги.

Таким образом решили ответить на планы Евросоюза ограничить экспорт пальмового масла из Малайзии. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы сделаем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", - сказал премьер Малайзии Махатхир Мохаммад, выступая на саммите в Бангкоке.

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Как отмечается, Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. Ограничение экспорта Евросоюзом принесет этим странам значительные убытки.

17 июля 2014-го около 16:00 на высоте 10 тыс. м над Донецкой областью с радаров исчез самолет Boeing-777 малазийских авиалиний. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпура. Самолет сбили боевики из российского ЗРК "Бук". На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет взорвался в воздухе. Его обломки и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения подозреваемым в причастности к краху Boing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.