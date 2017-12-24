5 человек погибли во время аварии на ТЭЦ

В Китае произошла авария на ТЭЦ.

На тепловой электростанции в Восточном Китае разорвался паропровод. Погибло 5 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

Трагедия произошла в котельной на тепловой электростанции Фусинь в поселке Синьфен района Наньху города Цзясин. В результате аварии 9 работников получили ранения. Четыре из них скончались в больнице в тот день.

Позже скончался еще один человек.

Причины инцидента расследуются.

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В городе Белая Церковь Киевской области на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) произошла разгерметизация одного из резервуаров. В результате аварии вытекла примерно тонна серной кислоты.