3-летний ребенок отравился наркотиками

Состояние ребенка крайне тяжелое. Фото: www.medcv.gov.ua

3-летнюю россиянку доставили в больницу в критическом состоянии после отравления наркотиками.

Отравилась девочка на острове Ибица - сообщает Diario de Ibiza.

Там она находится на отдыхе вместе со своей семьей.

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Ее состояние крайне тяжелое, лечат ребенка в городе Пальма-де-Майорка. Родители ребенка рассказали медикам, что таблетки девочка нашла "на полу" в доме, в котором они остановились. Сколько их было - неизвестно. Это уже второе отравление детей наркотиками на острове в неделю. В среду в больницу Ибицы привезли ребенка, которий отравился марихуаной. Его удалось спасти.

В Одессе полицейские спасли пятилетнего ребенка из наркопритона. Малыша обнаружили случайно, когда помогали мужчине, который находился на улице в бессознательном состоянии.