3,5 тыс. единиц оружия превратят в здания и статуи ангелов

Более 3,5 тыс. единиц оружия переплавили правоохранители в американском городе Ранчо-Кукамонга, южная Калифорния, 19 июля. Полученный металл планируют использовать при возведении зданий, мостов и скульптур ангелов.

Это двадцать пятой ежегодная акция. Некоторую часть пистолетов, винтовок и автоматов граждане принесли добровольно или пожертвовали на них деньги. Другие были изъяты во время полицейских рейдов и расследований, сообщает KTLA 5.

Автор: rew-online.com Одна из скульптур, выполненная мастерами Peace Angels Project

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Полученный сплав смешают с другими металлами для придания ему правильной консистенции. Часть его передадут организации Peace Angels Project. Активисты отольют из него статуи ангелов, которые считают мощными образами доброты, сочувствия и единства.

В Чернобыльской зоне появится интерактивная музыкальная скульптура, которая будет говорить с посетителями. Ее открытие состоится в рамках проекта Artefact в октябре и станет частью документального кино. Проект посвящен современной проблеме фейковых новостей, постправды и манипулирования информацией,