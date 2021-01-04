33-метровую вагину выставили на склоне

Противоречивая работа бразильского художника / Juliana Notari

В Бразилии работа современного искусства в виде 33-метровой железобетонной вагины возмутила сторонников консервативных правых кругов, приверженных к президенту.

Скульптуру под названием "Дева" сделал художник Джулиани Нотари в арт-парке на территории бывшего сахарного завода в Пернамбуку - одном из самых художественных штатов Бразилии. Об этом пишет британская The Guardian.

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Нотари обяснил, что изображение женского полового органа на склоне холма должно было поставить под сомнение отношения между природой и культурой в нашем фалоцентричном и антропоцентрическом западном мире, и привести к дебатам о проблематизации статей.

Также художник раскритиковал нетолерантную атмосферу в бразильском обществе, которую инициировал президент Жаир Болсонару. Леволиберальные круги страны выразили поддержку работе, а консервативные раскритиковали.

С момента вступления в должность в 2019-м Болсонару не раз критиковал бразильских художников, большинство из которых выступают против его власти. Он называл их спонсорами декаданса, которые доят государственные средства, чтобы торговать коммунистическим мусором.