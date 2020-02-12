30-летний физиотерапевт изнасиловал 75-летнюю пациентку

В США 30-летнего физиотерапевта арестовали за сексуальное насилие над 75-летней пациенткой.

Региналд Джексон работал в больнице Сент-Джозефа в городе Тампа штата Флорида. В полицию обратилась медсестра учреждения. Рассказала, что просматривала видео с камер наблюдения и увидела "гениталии Джексона во рту пожилой пациентки", пишет DailyMail.

Автор: dailymail.co.uk Физиотерапевта из США 30-летнего Региналда Джексона арестовали за изнасилование 75-летней пациентки

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Полицейские сообщили, что задержанный отказался отвечать на вопросы следователей относительно инцидента. Сейчас он в тюрьме города Ориент.

Джексону инкриминируют сексуальное насилие. Его уже уволили из больницы, а правоохранители проверяют, не было ли у физиотерапевта других жертв.

Французский психотерапевт Жанн Андре Оаро изнасиловал 5 своих клиенток во время проведения сеанса гипноза.