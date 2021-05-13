2-летний малыш подстрелил отца и мать

Дом, где произошла стрельба / WGME

В США 2-летний мальчик случайно выстрелил из пистолета у родителей, ранив их и себя. Он взял оружие из тумбочки и начал играть.

25-летний отец малыша получил ранение в голову, а 22-летняя мать - в ногу. Инцидент произошел в доме пары в городе Вест-Бати. Об этом пишет The Independent.

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Шериф округа Сагадахок Джоэл Мерри сообщил, что малыш взял пистолет из тумбочки, выстрелил в отца и мать, а также сам был ранен отдачей оружия в лицо. Оружие - полуавтоматический пистолет калибра 9 мм. Всех троих доставили в местную больницу. Все живы.

Другой ребенок, в возрасте трех недель, также был в комнате во время инцидента, но не пострадал. Младенца передали бабушке, которая живет в том же доме, но не присутствовала во время стрельбы.

"Каким образом мальчик смог взять оружие и выстрелить, вызывает большую обеспокоенность и расследуется. Ситуация хоть и тревожная, но могла завершиться более трагично. Хорошо, что травмы несерьезные. Хотя такие инциденты случаются не часто, их следует воспринимать как предупреждение, что огнестрельное оружие следует хранить в закрытом, безопасном месте, недоступном для детей", - сказал шериф Мерри.

В 2018 году в США 4775 молодых людей в возрасте 10-24 лет, стали жертвами случайных убийств за неосторожного поведения с оружием. В среднем 13 человек в день. 1,7 млн детей в США живут в домах, где имеют доступ к незапертому заряженному оружию. В каждом третьем доме, где есть дети, есть оружие. Такие данные Центра по профилактике насилия детского госпиталя в Филадельфии.