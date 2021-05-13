29 мужчин насиловали девушку течение 7 лет

Мужчины насиловали девочку семь лет. Фото: klg.aif

В западном Йоркшире, Великобритания, банда из 29 мужчин похитила 13-летнюю девочку и насиловала ее в течение семи лет.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Их обвинили в совершении ряда преступлений на сексуальной почве в отношении жертвы.

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С 2003 по 2010 год обвиняемые сексуально эксплуатировали девушку, когда ей было от 13 до 20 лет.

Большинство из насильников имеют пакистанское происхождение.

Суд над мужчинами состоится в магистрантском суде Брэдфорда 7 и 9 июля. Восемь подозреваемых, задержанных в ходе расследования, были освобождены без предъявления обвинений.

На Харьковщине задержали 60-летнего преступника, который в апреле изнасиловал 13-летнюю девочку.