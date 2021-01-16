25 тыс. нацгвардейцев разместят вокруг Вашингтона

Для защиты инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон перекинут около 25 тыс. нацгвардейцев.
"Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента", - сообщила Нацгвардия в Twitter.
Гвардейцев набирали из всех 50 штатов. Их разместят вокруг города для защиты столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Вашингтон будут охранять до 21 тыс. бойцов Нацгвардии. На инаугурации Дональда Трампа в 2016 году их было 8 тыс.
Президент США Дональд Трамп поедет из Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Она состоится в следующую среду утром.
Комментарии