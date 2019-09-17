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вторник, 17 сентября 2019 12:37

24 человека погибли: на западе с мероприятии с участием президента взорвали авто

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24 человека погибли: на западе с мероприятии с участием президента взорвали авто
В Афганистане произошел взрыв полицейской машины. Фото: politeka

Из-за взрыва полицейской машины погибли 24 человека в провинции Парван в Афганистане.

31 человек ранен, пишет hromadske.

Произошло во время предвыборного мероприятия с участием президента Ашрана Гани.

Он и его окружение не пострадали.

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Выборы президента запланированы на 28 сентября. Ни одна из организаций не берет ответственность за взрыв.

Представители "Талибана" ранее сообщали о намерении сорвать голосование.

В научном центре вирусологии "Вектор", что в Новосибирске прогремел взрыв.

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Дата
17
сентября

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