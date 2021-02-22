21-летняя женщина самостоятельно пересекла Атлантику и установила рекорд

Жительница Великобритании 21-летняя Жасмин Гаррисон стала самой молодой в мире женщиной, которая самостоятельно пересекла Атлантику на гребной лодке.

Путешествие длилось 70 дней 3 часа. и 48 мин. Она преодолела более 4,8 тыс. км, сообщает ABC News.

Участие в соревнованиях приняла 21 лодка со всего мира. Гаррисон начала свой путь на Канарских островах в Испании 12 декабря и прибыла на остров Антигуа, что на Карибах, в субботу, 20 февраля.

Организация Atlantic Campaigns регулярно сообщала о местонахождении участников. Девушка чередовала сон с греблей каждые 2 ч. Еженедельно она делала пост в Instagram.

Фото: facebook.com/rudderlymad

18 февраля у Гаррисон перевернулась лодка. Тогда она сообщила о поврежденном локте, но заверила врачей, что сможет финишировать без посторонней помощи. Приближаясь к берегу, финалистка подняла световые шашки.

Гаррисон собрала более $14 тыс. для неправительственной организации Shelterbox, которая помогает пострадавшим от стихийных бедствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Размером с Лондон: огромный айсберг раскололся на части

В 2010 году самой молодой женщиной, которая пересекла Атлантический океан, стала 22-летняя американка Кэти Спотц.