20% россиян признались, что они не против пыток людей - опрос

Россияне не против пыток. Фото: Укринформ

20% жителей России считают, что пытки над людьми допустимы.

Две трети россиян заявили о недопустимости пыток ни при каких обстоятельствах, говорится в отчете "Левада-центра".

11% заявили, что можно пытать людей в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных, еще 9% допустили применение пыток только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

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Опрос провели после громкого скандала о пытках в российских тюрьмах. Правозащитный проект опубликовал несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных, содержавшихся в туберкулезной больнице ФСИН. Правозащитники получили видеозаписи от программиста, который работал администратором камер видеонаблюдения, когда отбывал наказание.