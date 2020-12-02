2 партии поддержали пакет помощи на $908 млрд

Презентация в Сенате двухпартийного проекта помощи американцам по борьбе против коронавируса / Getty Imeges

Депутаты обеих партий в Сенате США приняли законопроект о поддержке граждан и бизнеса в связи с пандемией на $908 млрд.

Из них $348 млрд - это новые средства, а остальные были предусмотрена пакетом помощи на $2,2 трлн, который приняли еще в марте этого года, в начале пандемии. Об этом пишет британская The Independent.

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Программа чрезвычайных мероприятий предусматривает помощь малому бизнесу, правительствам штатов и местным властям, а также уплату вместо граждан страхования по безработице.

Демократы, контролирующие нижнюю Палату представителей в Конгрессе, хотели, чтобы помощь была больше, а республиканцы, контролирующие верхний Сенат, чтобы меньше, чтобы не увеличивать государственный долг. Сошлись на компромиссном варианте.

"Я - ястреб по дефициту бюджета. Не люблю брать деньги в долг. Не люблю тратить деньги, которых у нас нет. Но можно занимать, когда кризис, а у нас кризис. Хотим помочь людям именно сейчас. Поэтому мы объединились и были осторожны", - заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Из этой суммы помощи, $160 млрд выделят правительствам штатов и местным властям, $180 млрд - на дополнительное страхование по безработице и $288 млрд - на поддержку малого бизнеса и ресторанов. Еще $82 млрд пойдут на образование, $45 млрд - на транспорт и $35 млрд - на Фонд помощи поставщикам медицинских услуг.

Выплаты пособия по безработице во время пандемии продолжат до 31 января 2021-го. Введут также программу грантов для закрытых концертных залов и театров. Дополнительную помощь дадут почтовым службам, образованию и на хранение медицинского оборудования.

В США на 335 млн населения зафиксировано 13,8 млн подтвержденных случаев заболевания на Covid-19 и более 271 тыс. умерших.