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суббота, 10 августа 2019 13:03

150 поврежденных домов, 14 пострадавших - Люксембургом пронесся мощный торнадо

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150 поврежденных домов, 14 пострадавших - Люксембургом пронесся мощный торнадо
Торнадо в Люксембурге в пятницу вечером повредил 150 домов. Фото: Twitter.

Юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.

Торнадо прошелся муниципалитетами Башараж и Петанж и прилегающими районами на границе с Францией и Бельгией. С 17.00 до 21.00 в регионе объявлено штормовое предупреждение. Аварийные службы получили более 1000 звонков в этот период, передает местное издание RTL.lu.

Шквалы ветра срывали крыши с домов, вырывали деревья с корнем и ломали автомобили и дорожные знаки. Скорость ветра составляла 128 километров в час.

Местные СМИ сообщали, что семь человек получили ранения. Все они находились в большом супермаркете в коммуне Башараж. Вечером правительство подтвердило, что их количество возросло до 14. Двое получили серьезные травмы.

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Около 100 домов в коммуне Башараж повреждены. Из них в 25-30 домов были полностью сорваны крыши. Около 60 домов в городе Петанж тоже повреждены.

Премьер-министр Ксав'є Беттель сообщил в социальных сетях, что правительство будет оказывать пострадавшим поддержку.

Прогноз на субботу предусматривает сильные ветры, жителей попросили не оставаться вблизи районов, сильно пострадавших от торнадо.

Взрыв и радиационный выброс на севере России, при котором погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны, могли произойти во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, - Reuters.

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