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понедельник, 09 августа 2021 15:37

14-летняя роженица умерла во время родов

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14-летняя роженица умерла во время родов
Акушерка в Зимбабве молится за беременную мать, зарегистрированную для родов, 14 января 2021 года / Getty Images

ООН осудила практику детских браков в Зимбабве после смерти при родах 14-летней девочки.

Эта история выдвинула на первый план практику детских браков в сектах апостольских церквей страны, которые также допускают многоженство. Об этом пишет The Guardian.

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Правительство традиционно закрывает глаза на детские браки. В Зимбабве есть два свода законов - Закон о браках и Закон о традиционных браках. Ни один из них не устанавливает минимального возраста для вступления в брак, в то время как обычное право разрешает полигамию.

Новый законопроект, обсуждаемый в парламенте, направлен на согласование законов, запрет на вступление в брак лиц моложе 18 лет и преследование всех, причастных к браку несовершеннолетних.

"Тревожные сообщения о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних девочек, включая принудительные детские браки, продолжаются, и это еще один печальный случай", - заявили в ООН.

Каждая третья девушка в Зимбабве, вероятно, выйдет замуж до 18 лет, сообщают в ООН. Полиция и гендерная комиссия Зимбабве заявили, что расследуют обстоятельства, приведшие к смерти 14-летней. Местные СМИ сообщили, что она умерла в прошлом месяце, но об этом стало известно только на прошлой неделе, когда разгневанные родственники, которым служба безопасности церкви запретила присутствовать на похоронах, рассказали историю СМИ.

Апостольские церкви, избегающие больниц, привлекают миллионы последователей обещаниями исцелять болезни и избавлять людей от бедности.

Четыре страны мира охватил голод, а жители еще 43 государств балансируют на его грани. Ряд стран нуждаются в гуманитарной помощи, свидетельствует доклад Всемирной продовольственной программы ООН. Два года назад на грани голода находились 27 млн человек, в этом году их стало на 14 млн больше.

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09
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