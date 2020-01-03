13-летняя родила от педофила, которого отпустили под залог при расследовании другого изнасилования

13-летняя родила от педофила, которого отпустил суд под залог при расследовании другого изнасилования. Фото: city.sumy.ua

В американском городе Спокен штата Вашингтон 49-летнего Мейджи Хоторна посадили на 10 лет. Он изнасиловал 13-летнюю девушку, отчего та забеременела.

Произошло это тогда, когда суд выпустил его под залог при расследовании изнасилования другой – 7-летней – девочки, сообщает metro.co.uk.

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Их познакомила мать девушки, бывшая подружкой Хоторна. Он склонял ребенка к половым сношениям 4 раза, впервые в мае 2018-го. В ноябре несовершеннолетняя поняла, что беременна, и призналась матери. Та сообщила полиции. Гинеколог и экспертиза ДНК это подтвердили. В мае девушка родила ребенка.

Оказалось, что Хоторн совершил насилие через месяц, после того как его отпустили под залог при расследовании изнасилования 7-летней дочери бывшей жены. Он насиловал ее 5 раз.

Ребенок рассказал о том, что произошло в 2015-м, но мужчину арестовали только через три года, в апреле 2018-го.

Педофила признали виновным в обоих делах. Ранее имел сроки за бытовое насилие и управление в нетрезвом состоянии. После ареста заявлял, что слышит голоса, которые не давали уснуть. Экспертиза признала его вменяемым.

В Винницкой области задержали мужчину, которого подозревают в растлении его малолетней дочери. С ней он создавал порно и продавал соответствующую видео- и фотопродукцию в интернете. За ним следили с июня. Тогда винницким полицейским поступило сообщение от правоохранительных органов Австралийского союза о растлении малолетнего ребенка.