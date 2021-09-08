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среда, 08 сентября 2021 11:51

12-летний школьник сдвинул с места пятитонный грузовик при помощи зубов

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12-летний школьник сдвинул с места пятитонный грузовик при помощи зубов
12-летний Матиас установил мировой рекорд. Фото: скриншот с видео

Школьник из Чехии 12-летний Матиас установил мировой рекорд. Он сдвинул с места грузовик, держа веревку во рту.

Авто, которое весит 5 т, так проехалось 3 м, говорят в сюжете ТСН.

Матиас учится в седьмом классе. Его рост почти 2 м, а вес - под 100 кг.

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Парню не удалось сдвинуть с места грузовик с первой попытки. Однако позже оказалось, что водитель транспорта забыл снять его с тормозов.

Со второй попытки у Матиаса получилось сдвинуть с места грузовик. Парень попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркес установил рекорд долголетия. В возрасте 112 лет и 326 дней он стал самым старым человеком из ныне живущих и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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