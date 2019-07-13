"12 лет строительства, 160 км проводов": Макрон представил новую подводную лодку

Франция представила новую сверхмощную подводную лодку "Барракуда". Фото: ru.wikipedia.org

Во Франции представили новую подводную широкопрофильную лодку из серии "Барракуда".

Первую, из шести запланированных, назвали "Сюффрен" в честь французского адмирала, пише rfi.fr

Лодка попадет к флоту летом 2020 года.

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"Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных лиц, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это - "Сюффрен", - отметил на церемонии президент Макрон.

Лодка работает на ядерной силовой устновке, но не имеет ракет. Она создана для обеспечения безопасности ядерных ракетонасцев и сбора информации.

У Аляски столкнулись подводные лодки США и РФ. Проводятся срочные совещания. Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США сделал перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.