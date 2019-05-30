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четверг, 30 мая 2019 17:17

119 военных получили пожизненное заключение

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119 военных получили пожизненное заключение
Переворот в Турции. Фото:korrespondent.net

Суд Анкары приговорил 119 военнослужащих к пожизненным заключениям за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Среди осужденных - пилоты, которые сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности. Эти лица получили от 6 до 29 пожизненных сроков, - сообщает ТАСС.

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Полковник Угур Кафтан, который на вертолете доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Хулуси Акара на территорию президентского дворца, также получил 29 пожизненных по совокупности совершенных преступлений.

Международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле заблокирован танками. Все рейсы в аэропорт отменены. Армейцы утверждают, что задержали политическое руководство Турции. Военные убеждают, что ситуация находится полностью под контролем генштаба вооруженных сил.

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